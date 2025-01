Liberoquotidiano.it - Omicidio Pamela Mastropietro, ergastolo confermato per Oseghale

Roma, 17 gen. (Adnkronos) - È stato rigettato il ricorso straordinario presentato dalla difesa di Innocentper il quale si conferma così la condanna all'per aver violentato, ucciso e fatto a pezziera stato condannato in via definitiva per aver violentato, ucciso e fatto a pezzi la ragazza. La 18enne romana si allontanò da una comunità di Corridonia (Macerata): i suoi resti furono ritrovati chiusi in due trolley il 30 gennaio 2018. “Sono contenta, sollevata. Spero finalmente chenon esca più dal carcere e non possa fare più male a nessuno”, ha detto Alessandra Verni, mamma di, all'Adnkronos. "Voglio ancora incontrare, ho tanto da dirgli, ma questa non deve essere per lui una giustificazione o una strada per avere permessi”, ha detto ancora la donna.