Lanazione.it - Uno schiacciasassi senza pietà . L’Elsel piega il Lunezia Volley

Elsel La Spezia 30 (25-8 / 25-12 / 25-11) Elsel La Spezia: Portoghese, Olmi, Navalesi, Novelli, Bertolini, Carnieri, Accogli, Panciroli, Uriano, Stenta, liberi Rocca e Fantinati. All. Boschi.: Cecchini, Giumelli, Donnini, Bencaster M., Baldassini, Bronzini, Massa, Marchi, Vernazza, Zolesi, Scolaro, liberi Carta e Benetti; n.e. Riva. All. Devoti. Arbitro: Barcellone RICCÒ DEL GOLFO – LaElsel Spezia è stata letteralmente padrona del derby provinciale contro il fanalino di coda. In programma c’era l’8° turno di Prima Divisione ligure femminile. Le sarzanesi hanno fatto il massimo contro una formazione che potrebbero essere virtualmente prima visto che Le Fuoritempo, al momento avanti di un punto, hanno disputato una partita in più.