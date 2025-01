Oasport.it - Startlist staffetta maschile biathlon Ruhpolding 2025: orario, programma, tv, quartetti in gara

Venerdì 17 gennaio proseguirà a, in Germania, la quinta tappa della Coppa del Mondo 2024-di: alle ore 14.20 si terrà la4×7.5 km, con l’Italia che sarà protagonista con un quartetto rivoluzionato nell’ordine degli interpreti rispetto all’ultima uscita.A rappresentare i colori azzurri saranno, infatti, nell’ordine, Elia Zeni all’apertura, Lukas Hofer nella seconda frazione, Didier Bionaz nel terzo segmento die Tommaso Giacomel in chiusura (l’unico confermato nella stessa posizione rispetto ad Hochfilzen). Nel complesso saranno 22 ial via.Guarda la Coppa del Mondo disu DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al meseLa diretta tv della4×7.5 kmdella Coppa del Mondo disarà fruibile su Eurosport 2 HD, mentre la diretta streaming sarà a cura di discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, infine la diretta live testuale sarà disponibile su OA Sport.