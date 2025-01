Sport.quotidiano.net - Napoli, Lukaku: "Qui sto bene. E Conte mi conosce come nessun altro"

, 16 gennaio 2025 - Per qualcuno, soprattutto grazie alle sue sponde e al suo gioco sempre votato ad aiutare la squadra, è uno dei migliori attaccanti degli ultimi tempi, mentre per qualcunè una sorta di eterno incompiuto reso noto più da qualche goffo errore che dalle prodezze e dai gol segnati: Romeluè da sempre molto divisivo e neanche la prima parte della sua esperienza al, di cui ha parlato ai microfoni di Radio Crc, sembra fare eccezione nonostante sulla bilancia prevalgano ad oggi i back positivi. La Premier League, la Serie A eLa chiacchierata del belga è partita proprio da questi primi mesi in azzurro. "Questa piazza è una situazione molto bella per me e per la mia famiglia: mi sto divertendo molto e sto ascoltando i consigli dei miei compagni per godermi la città.