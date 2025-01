Lanazione.it - I “due amici storici” da convincere, quel sorriso di Carlo. Panariello e Pieraccioni co-conduttori a Sanremo 2025?

Firenze, 16 gennaio– Tutti ci hanno pensato. Chi potranno mai essere quei “due” diConti, che nella edizione serale del Tg1 di mercoledì 15 gennaio, ha annunciato i nomi dei co-del Festival di? Inevitabile, il primo pensiero va a loro. I due, di sempre: Giorgioe Leonardo13/02/2016. 66.MO FESTIVAL DELLA CANZONE ITALIANA DI. QUINTA E ULTIMA SERATA. NELLA FOTO: GIORGIOCONTI E LEONARDO. PH CANIO ROMANIELLO Ma facciamo un passo indietro. Su Rai1 va in onda il Tg1. In collegamento c’è il conduttore del FestivalConti che svela in diretta chi saranno i co-delle serate del Festival, che – ricordiamo le date – inizia martedì 11 febbraio e finisce sabato 15 febbraio.