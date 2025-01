Quotidiano.net - Titoli di Stato esclusi dall’Isee. Più sgravi fiscali per la disabilità

L’obiettivo è duplice. Da una parte rendere l’Isee, l’indicatore della situazione economica equivalente, lo strumento utilizzato per l’erogazione di bonus o servizi pubblici, più vicino alla realtà economica dei nuclei familiari. Dall’altra, spingere sulla diffusione deidel debito pubblico che, in questo momento, stanno registrando un buon andamento sui mercati. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha firmato il Dpcm che rende operativa la norma prevista nell’ultima manovra economica che esclude ididal calcolo dell’Isee. Il fisco intanto si prepara alla prossima stagione della dichiarazione dei redditi. L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato in veste non definitiva il 730 per il 2025, insieme alle istruzioni: un modello con un perimetro allargato, visto che da quest’anno i contribuenti non titolari di partita Iva potranno utilizzare il modello anche per indicare i redditi a tassazione separata o soggetti a imposta sostitutiva.