Inter-Bologna tornano due titolari La probabile formazione di Inzaghi

è la partita valida per il recupero della diciannovesima giornata del campionato di Serie A. Simonerichiama duetra gli undici, la. RITORNO – Sono tante le assenze, ma in difesa qualcuno si rivedrà. Non magari questa sera, ma nelle prossime partite sicuramente Simoneavrà a disposizione altri giocatori rispetto a quelli spremuti nelle scorse settimane. Il reparto arretrato insarà lo stesso visto contro il Venezia, perciò ancora Matteo Darmian e non Benjamin Pavard che rimarrà in panchina. Stefan de Vrij confermato, Francesco Acerbi tornerà in panchina e potrebbe avere qualche minuto in base all’andamento del match. A sinistra Alessandro Bastoni, che davanti a sé avrà Federico Dimarco di ritorno dopo la panchina di Venezia per Carlos Augusto.