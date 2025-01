Lettera43.it - Carnissage, la food experience dedicata alle carni pregiate che guarda all’estero

Ridefinire i codici della ristorazione di carne, scrivendo così una nuova pagina del fine dining milanese. È l’obiettivo che si è posto il primo ristorante del Gruppoinaugurato a dicembre 2024 fa in via Varese 4 a Milano. Il format è stato progettato per offrire unache celebra l’eccellenza delle materie prime, in una cornice intima ed elegante. Il Gruppo è stato fondato dall’imprenditore Martino Uzzauto, con il sostegno di LMDV Capital, family office di Leonardo Maria Del Vecchio, Bros Investments di Bernardo Vacchi e Giulio Gallazzi, e con Marco Talarico e Barbara Vnasce dall’idea del fondatore di coniugare l’expertise della storica azienda di famiglia, Meat Premium, leader della carne di qualità in Italia, con la sua competenza in materia finanziaria acquisita negli anni.