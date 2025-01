Lanazione.it - Aggredirono uno straniero, tre minorenni denunciati

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 15 gennaio 2025 – I Carabinieri della Compagnia di Bibbiena hanno identificato e denunciato tredel Casentino, ritenuti responsabili di un grave episodio di violenza ai danni di unoavvenuto il 9 novembre 2024 nei pressi di Bibbiena Stazione. L’aggressione, condotta con la complicità di un soggetto maggiorenne, è avvenuta tramite minacce perpetrate con coltelli e bastoni, costringendo la vittima a fuggire per mettersi in salvo. Le indagini, avviate immediatamente dopo la denuncia del fatto, hanno consentito di ricostruire l'accaduto e di risalire rapidamente all'identità degli aggressori, grazie alla visione delle immagini di videosorveglianza del territorio. I tre dovranno rispondere di concorso in minacce aggravate dall’uso di armi e detenzione di armi ed oggetti atti ad offendere.