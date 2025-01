Lanazione.it - Quarrata, ragazzino aggredito all’uscita di scuola

(Pistoia), 14 gennaio 2025 – Grave episodio a. Undi 13 anni è statoe spintonato con violenza a terra da alcuni coetanei davanti a. L’episodio è accaduto sabato 11 gennaio. Dopo l’intervento di un cittadino che si trovava sul posto, il gruppetto sarebbe stato mandato via, per poi però tornare poco dopo e colpire nuovamente la vittima, prima di essere allontanato una seconda volta dalla stessa persona. Il 13enne è stato poi accompagnato dai genitori al pronto soccorso per gli accertamenti. "Ci tengo a condannare in maniera ferma e completa il gravissimo episodio di violenza accaduto sabato mattina all'uscita diquando un ragazzo è statoda un gruppo di suoi coetanei. Esprimo la mia più completa solidarietà al ragazzoe alla sua famiglia - le parole del sindaco diGabriele Romiti -.