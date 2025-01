Inter-news.it - Inter-Bologna, Italiano fa grande turnover! Le possibili scelte – CdS

Leggi su Inter-news.it

Ilviaggia verso San Siro per la partita contro l’di domani sera. Vincenzoè obbligato al, il racconto del Corriere dello Sport.– Vincenzoè quasi obbligato alnella partita tra. La sua squadra viene dal pareggio con la Roma di domenica, ieri ha fatto scarico e dovrà oggi subito partire alla volta di Milano. Si giocherà a San Siro e per i rosso-blu ha avuto ufficialmente inizio il tour de force. Più facile affrontarlo per i nerazzurri, ma ilnon lo vivrà in maniera piuttosto positiva. Cinque partite fino alla fine di gennaio, già da San Siro qualcuno rimarrà fuori.fa la conta per i prossimi impegni– In difesa Lucumì è squalificato ed è favorito per prendere il suo posto Casale.