Falconiere della Lazio Lotito e il codice etico | L’ho mandato via subito L’aquila Olimpia? Dobbiamo sostituirla

Roma, 14 gennaio 2025 - Claudio, incalzato dai giornalisti a Montecitorio, dove si trovava per l'elezione dei giudici costituzionali, non ha esitato un attimo a spiegare il suo punto di vista, e quellosocietà, sul caso delche ha mostrato sui social gli effettiprotesi peniena installatagli da un chirurgo dello staff medico biancazzurro. "Sono 67 anni che non salto una Messa, ho un comportamento irreprensibile sotto tutti i punti di vista, faccio battaglie di cambiamento e moralizzazione e tu ti comporti in quella maniera?"., forse anche indispettito dalla curiosità divertita del web, ha pensato prima alla reputazionesquadra: "Questo stava con noi da 15 anni, io nel giro di un'ora l'ho sollevato dall'incarico perché non guardo in faccia a nessuno, il, che prevede dei comportamenti all'insegna dei valori autentici dello sport" è al primo posto per il presidente.