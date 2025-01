Tarantinitime.it - Continuava a prelevare soldi con il bancoposta da lui rubato, denunciato 47enne

Tarantini Time QuotidianoLa Polizia di Stato haun, con numerosi precedenti penali alle spalle, originario di Martina Franca perché considerato presunto responsabile del reato di furto in abitazione, del reato continuato di indebito utilizzo di cartanonché di ricettazione.Il personale del Commissariato di Martina Franca, a seguito di una denuncia presentata da un agricoltore del posto, relativa al prelievo fraudolento per ben 6 volte della somma di 600 euro dal suo conto da parte di ignoti, ha avviato gli opportuni accertamenti. I sospetti sono ricaduti su un collaboratore del denunciante, già noto alle Forze dell’Ordine per i suoi trascorsi, che lo aiutava al governo degli animali ed alla semina della terra. Dopo aver presentato denuncia, l’agricoltore ha fatto ritorno a casa e quello stesso pomeriggio si è accorto che la sua tesseranon era più dove l’aveva lasciata.