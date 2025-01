Lanazione.it - Alberi, un patrimonio: "Bisogna valorizzarli garantendo sicurezza"

Ferrini* Negli ultimi giorni, le cronache hanno riportato diversi episodi di caduta di. Questi eventi hanno generato una comprensibile reazione emotiva, portando talvolta a percepire ilarboreo urbano come una minaccia più che come una risorsa. Tuttavia, è fondamentale riflettere sulle possibili conseguenze negative di una risposta emergenziale dettata dall’emozione, piuttosto che da un ragionamento razionale e informato. Glisvolgono un ruolo cruciale nelle città: riducono l’isola di calore urbana, migliorano la qualità dell’aria, offrono habitat per la biodiversità e contribuiscono al benessere psicofisico delle persone. Interventi frettolosi e non ponderati, come abbattimenti massivi o potature drastiche, rischiano di compromettere questi benefici. Inoltre, una gestione emergenziale potrebbe trascurare gli investimenti necessari per garantire la salute e la stabilità degliattraverso una gestione programmata e basata su evidenze scientifiche.