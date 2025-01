Zonawrestling.net - WWE: La compagnia punta su Jeddah, grande evento previsto per giugno 2025

La WWE sta pianificando grandi mosse per il, con un importante show. Questo segnerebbe il primodel mese didella WWE in Arabia Saudita dal Super Showdown del 2019 e potrebbe essere l’unicodella WWE nel Regno il prossimo anno. Secondo Fightful Select, fonti vicine alla situazione hanno sentito parlare solo di unin Arabia Saudita per il, rompendo la recente tendenza della WWE di organizzare più show annuali nella regione, eccezion fatta per gli anni della pandemia, 2020 e 2021. Anche se i dettagli sono ancora scarsi, questopotrebbe gettare le basi per la crescente partnership della WWE con l’Arabia Saudita, culminando nella rivoluzionaria Royal Rumble a Riyadh,per gennaio 2026:“Coloro con cui abbiamo parlato finora hanno sentito parlare solo di unWWEin Arabia Saudita nel, con l’obiettivo di organizzarlo a