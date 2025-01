Thesocialpost.it - Torino, il consigliere Viale in aula provoca le colleghe: “Tornate nei vostri quartieri a fare le casalinghe”

«Se l’aspetto personale supera la questione politica, avete sbagliato lavoro.neile». Questa frase, pronunciata durante la seduta del consiglio comunale diil 13 gennaio 2025, ha suscitato un’ondata di polemiche. A pronunciarla è stato Silvio, capogruppo di +Europa e Radicali in Sala Rossa, figura già al centro di controversie per un’indagine della Procura su presunte molestie sessuali denunciate da alcune sue pazienti. Secondo quanto riportato, durante le visite mediche,avrebbe fatto apprezzamenti e commenti inappropriati, accompagnati da atteggiamenti e contatti non professionali.Durante la discussione in, incentrata su una delibera a favore delle donne migranti,ha accusato una collega di aver tratto ispirazione da un documento da lui redatto.