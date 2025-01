Ilrestodelcarlino.it - Montecalvo raggiunto. Il Petritoli torna a vincere

AVIS1 PEGLIO 1 AVIS: Scotti, Di Addario, Berti, Fontanesi, Persici (30’ st Innocentini), Liera, Cocchi (8’ st Balducci), Fraternali, Mema, Boschetti Saltarelli. All. Scotti. PEGLIO: Cappelloni, Cencioni, Rossi Andrea, Capi (22’ pt Rossi Nicola), Londei, Bravi, Paiardini, Capparuccia, Paoli, Braccioni Luca, Scopa. All. Giorgini. Arbitro: Del Piccolo di Pesaro. Reti: 8’ pt Cocchi, 20’ st ScopaOltre 300 spettatori hanno assistito al big match di Prima Categoria conclusosi in parità per la gioia del San Costanzo che resta in vetta alla classifica. Subito in vantaggio ilgrazie ad una bella e precisa conclusione del bravo Cocchi. Poi il Peglio con Luca Braccioni impegna severamente il portiere-allenatore Scotti, L’Avissfiora il raddoppio al 40’ con Mema ma è bravo Londei a compiere il salvataggio sulla linea della porta.