Davidemaggio.it - Canale 5 centellina ancora Endless Love

Leggi su Davidemaggio.it

Mediaset continua ad andare al risparmio con. Dato l’avvicinarsi del gran finale della dizi turca con protagonisti Nihan Sezin (Neslihan Atagul) e Kemal Soydere (Burak Ozcivit),5 ha deciso dire ulteriormente gli episodi della serie. Entriamo dunque nel dettaglio della programmazione.Questa settimana (le anticipazioni) la soap andrà in onda regolarmente dal lunedì al venerdì alle 14.10. E’ previsto, inoltre, l’appuntamento di sabato 18 gennaio 2025, che però partirà alle 15.30 (e non alle solite 14.45, come già accaduto due giorni fa). Dalla settimana successiva,salterà poi l’appuntamento del weekend e verrà trasmessa soltanto dal lunedì al venerdì. In tutto ciò, non è previsto nemmeno il prime time con Nihan, Kemal e Emir Kozcuo?lu (Kaan Urganc?o?lu).