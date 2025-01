Ilrestodelcarlino.it - Berardi non riesce a graffiare. Per Laurienté un assist pesante

MOLDOVAN 6. Non lo spaventano né Reine Adelaide al 15’ e nemmeno Verde nel recupero. I rischi maggiori li corre bersagliato, suo malgrado, dal ‘fuoco amico’ ovvero quando Muharemovic ne anticipa l’uscita, colpendolo ad una mano, a fine primo tempo. E quando Odenthal, in avvio di secondo, dà strada a Cerri che lo batte. TOLJAN 6,5. Radiomercato lo vuole in partenza verso la Bundesliga, che non è, con tutto il rispetto, la serie B. Se resta, tuttavia, fossimo in Palmieri, ce lo terremmo ben stretto. Gioca con l’intelligenza che serve a proporsi quando il Sassuolo avanza, a coprire quando i neroverdi si chiudono. ODENTHAL 5. La topica con cui garantisce all’ex compagno di squadra Cerri il primo gol stagionale riapre una gara che era chiusa all’intervallo. Benino prima e dopo, ma l’errore resta.