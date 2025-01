Liberoquotidiano.it - Meteo, scatta l'allerta: mareggiate e nevicate, dove colpiscono i fenomeni estremi

Un'ondata di maltempo sta colpendo gran parte d'Italia a partire da oggi, domenica 12 gennaio, con venti intensi, precipitazioni e. La formazione di una vasta area di bassa pressione sul Tirreno è all'origine di questa perturbazione, che porta piogge diffuse, temporali sulle aree tirreniche meridionali e un deciso calo delle temperature accompagnato da venti di burrasca dai quadranti settentrionali. Sulla base delle previsionirologiche, il Dipartimento della Protezione Civile, in collaborazione con le regioni interessate, ha emesso un nuovo avviso di condizioniavverse, estendendo e integrando quello già diramato nei giorni scorsi. Come sempre, spetta alle singole regioni l'attivazione dei sistemi locali di protezione civile per affrontare eventuali criticità. Secondo quanto riportato nel bollettino nazionale di criticità e di, consultabile sul sito del Dipartimento (www.