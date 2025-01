Ilgiorno.it - Caso di scabbia alla materna. Disinfestazione e profilassi

dell’istituto,preventiva per insegnanti e bambini, osservazione per 60 giorni. Misure che Ats Brescia ha dovuto prenderescuola dell’infanzia Zammarchi, in viale Piave a Brescia, dopo che è stato segnalato undi, particolarmente virulento perché il contagio ha riguardato un minore e i genitori. Per i contatti scolastici il rischio di contagio dovrebbe essere basso, ma la raccomandazione è di tenere monitorati i sintomi per 60 giorni per chi frequenta la scuola. Laè una malattie della cute, causata da un acaro: indi prurito notturno e comparsa di lesioni cutanee, bisogna rivolgersi al più presto al medico curante o al dermatologo per una valutazione. I casi dinon sono frequenti, ma non sono neanche rari: si parla di uno o due casi all’anno nelle scuole del capoluogo, circa 120 in tutto il territorio di Ats Brescia (che comprende la provincia ad eccezione della Val Camonica).