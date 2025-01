Zonawrestling.net - WWE: Braun Strowman perde 16 chili in una settimana a causa di una “grave influenza”

La malattia die le assenze dagli show WWEsta iniziando a riprendersi dopo che unaformale ha compromesso il suo inizio del 2025. Attraverso un post su Instagram,(Adam Scherr) ha scritto di aver perso 16in unamentre combatteva contro l’, che gli ha fatto saltare SmackDown venerdì scorso e la premiere di Raw su Netflix.ritiene di essere finalmente in via di guarigione ma salterà nuovamente SmackDown questo venerdì.I dettagli della malattia“Il 2025 è iniziato in modo difficile per me. Ho preso una specie di virus la scorsae mi ha completamente messo KO”, ha scritto. “Sono rimasto in una camera d’albergo per quattro giorni, tre dei quali con una febbre di 39 gradi o più alta.