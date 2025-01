Lanotiziagiornale.it - Santalucia bacchetta il governo sulla Giustizia: “La telematizzazione è un flop e restano le carenze negli organici giudiziari”

Passano i mesi, ma la ricetta delin materia dicontinua a non soddisfare la magistratura. A rivelare i timori sulle mosse dell’esecutivo è stato il presidente dell’Associazione Nazionale Magistrati, Giuseppe, secondo cui “la separazione delle carriere”, su cui tanto insiste il ministro Carlo Nordio, “consegnerà da qui a breve il pubblico ministero all’influenza dell’esecutivo. Questo è il quadro di grandissima preoccupazione che si pone davanti a noi”.il: “Laè unle”Una riforma che, prosegue, comporta un “ridimensionamento del potereo, che passa attraverso una ristrutturazione del Consiglio Superiore della Magistratura, l’alta corte diin cui la componente dei magistrati non avrà più la maggioranza numerica, come accade in tutti gli organi disciplinari delle magistrature”.