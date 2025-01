Ilrestodelcarlino.it - Lacrime per il saluto a Mangolini, bandiera della Codigorese

Un piazzale pieno di persone davanti alla chiesa parrocchialeBeata Vergine del Santo Rosario di Codigoro, ha atteso l’arrivo del carro funebre che trasportava la salma di Luca, che avrebbe compiuto 56 anni nei prossimi giorni. La chiesa gremita ha ascoltato la messa celebrata da don Marco Polmonari e don Pietro Predonzani di Fiscaglia. Commozione eprima dell’ingresso in chiesa coi famigliari, abbracciati dai tanti amici di Luca, scomparso a seguito di un arresto cardiaco nella notte fra il 5 e il 6 gennaio. Presente una foltissima delegazione, dove Luca aveva militato per anni ed anche dove attualmente scende in campo con la maglia granata il figlio più piccolo Andrea di 17 anni, ma lascia anche Matteo di 21 anni e la figlia maggiore Chiara, avuta dalla prima moglie.