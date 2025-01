Liberoquotidiano.it - Genova, psicodramma Pd: un (disastroso) caso politico, ecco cosa sta succedendo

per chi? Il capoluogo ligure tornerà alle urne l'11 o il 18 maggio, a un anno esatto dall'evento che sconvolse città e Regione, l'arresto del presidente Giovanni Toti, all'alba del 7 maggio 2024, in un hotel di Sanremo. Dopo oltre due mesi agli arresti domiciliari, il governatore si dimise, per poi patteggiare 1600 ore ai servizi sociali per corruzione impropria e finanziamento illecito, pocarispetto alle accuse iniziali dei pm. La sinistra era convinta di conquistare la Regione, grazie all'aiutino giudiziario, il campo largo dei manettari si riunì nella centralissima piazza Luigi De Ferrari, Giuseppe Conte pretese che Elly Schlein lasciasse Matteo Renzi fuori dalla coalizione e venne candidato il piddino Andrea Orlando, già tre volte ministro. La gioiosa macchina da guerra al pesto franò perché il centrodestra, dopo mesi di travaglio, puntò sull'allora sindaco di, Marco Bucci, che nell'ottobre scorso vinse e lasciò libera la poltrona di primo cittadino.