Lanazione.it - Bove corre in riva d’Arno, sullo sfondo la scritta “Curva Fiesole”. Firenze sogna per il suo Edo

Leggi su Lanazione.it

, 10 gennaio 2025 – Primo dicembre 2024, allo stadio Franchi si gioca Fiorentina-Inter. La partita è iniziata da pochi minuti epiomba in un incubo. Edoardo, il centrocampista Viola, cade a terra colpito da un malore. Un attimo eterno. Poi il bollettino medico di Careggi rassicura giorno dopo giorno fino a quello dell’operazione: aè stato installato un defibrillatore sottocutaneo. “All’ospedale in 13 minuti, usato il defibrillatore a causa di un’aritmia”., ecco cosa è accaduto Tanta grinta e determinazione per riprendersi la sua vita in mano, Edoardo non si è fermato. Anzi. Proprio oggiè tornato are a poco più di un mese dal malore. Il 22enne, ancora di proprietà della Roma, ha raccontato la piccola grande impresa attraverso il proprio profilo Instagram dove ha postato una foto con cappellino, cuffiette e maglietta viola che spunta da una felpa nera, un accenno di sorriso e ado tre omini che corrono.