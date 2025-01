Cultweb.it - Perché la Lazio si chiama così anche se è la prima squadra di Roma?

Il 9 gennaio 1900, a un passo dal Tevere, nacque la Società Podistica, da cui poi, negli anni a venire, originò ladi calcio della. Negli anni molto si è discusso,in maniera ironica, sulnon abbia preso il nome della città, pur essendo ladella Capitale. Lafutadai suoi fondatori, tra cui il bersagliere Luigi Bigiarelli,voleva far riferimento ai valori della “Latinitas”. Come si legge in un documento datato 1924:“La nostra Società, che non invano ha il nome della culla di, raccoglie, custodisce, coltiva le memorie e i valori spirituali del passato ed educa con essi le forze giovani, nelle pugne nuove, raccolgano palme degne della gloria antica. E ancora nel tempo ci rivedremo su queste verdi fatali sponde per rinnovare il patto di concordia e di fede“.