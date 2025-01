Panorama.it - La California brucia. Vari i fattori che stanno contribuendo al propagarsi dei roghi

Sono già più di tre giorni che laè stretta nella morsa di una serie di incendi chedistruggendo gran parte del suo territorio. Ma ciò che più inquieta è che questa situazione non sembra essere vicino alla fine. Una situazione già vista e raccontata, perché quello degli incendi in America è un problema che si ripete ciclicamente e con effetti sempre più devastanti.Il bilancio delle vittime e degli sfollati è ancora provvisorio. Si parla di cinque morti accertati e 130 mila sfollati. Molti sono anche i feriti e gli intossicati. Ci si chiede allora quale sia il motivo per il quale tali eventi catastrofici continuano a verificarsi. Di sicuro una delle cause che favorisce l’alimentarsi delle fiamme è costituita dai venti di Santa Ana, i quali insieme ad una forte siccità creano un mix letale.