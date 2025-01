Lanazione.it - Quattro incontri per conoscere il Padule

appuntamenti per scoprire la natura deldi Fucecchio. Ecco la nuova mini rassegna promossa da PromoCultura nella biblioteca Perodi di Cerreto Guidi, a cura di Elisa Gentile. I primi tresono dedicati ai più piccoli, mentre l’ultimo è riservato a giovani e adulti. Si parte sabato prossimo con "La vita degli uccelli nel nostro", una lettura di storie divertenti che trasformeranno bambini e famiglie in uno stormo variopinto (età consigliata da 3 a 6 anni). Sabato 18 gennaio toccherà invece a "Il mio erbario di", un piccolo laboratorio permeglio l’unicità del territorio (da 6 a 10 anni). Il calendario proseguirà poi il 25 gennaio con "Ma si dice ‘palude’ o ‘’?". In questo caso sarà proposto un gioco con il quale andare alla scoperta del territorio, in cui chi arriva primo vincerà (target 8-12 anni).