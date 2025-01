Ilveggente.it - I pronostici di mercoledì 8 gennaio: League Cup, Supercoppa di Spagna e non solo

di: c’è Tottenham-Liverpool diCup, Athletic Bilbao-Barcellona nelladie altre partite.La sconfitta interna con il Newcastle, la terza nelle ultime quattro partite e la decima in campionato, ha aperto ufficialmente la crisi in casa Tottenham. Il rendimento degli Spurs, che fino a Natale avevano viaggiato tra alti e bassi, è improvvisamente crollato nelle ultime due settimane, rendendo ancora meno solida la panchina su cui siede il tecnico australiano Ange Postecoglou.IdiCup,die non(LaPresse) – IlVeggente.it Gli infortuni che hanno colpito in particolare la difesa hanno reso la situazione ancora più difficile e pur non sottovalutando questa coppa – gli Spurs non vincono un trofeo da tempo immemore e anche laCup sarebbe grasso che cola – il Liverpool appare superiore anche con le seconde linee.