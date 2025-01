Gamberorosso.it - I locali di New York che ogni fan di Bob Dylan deve visitare

Robert Allen Zimmermann nasce a Duluth nel Minnesota, e all'età di 19 anni sbarca a New, dove il suo talento ha avuto la sua massima espressione, dove ha vissuto per la maggior parte della sua vita, e dove ha preso lo pseudonimo con il quale è conosciuto: Bob. In breve tempo, complice il suo impegno politico e la scena della musica folk che in quell'epoca, proprio a New, stava iniziando a scuotere le coscienze, diventa una delle più importanti figure a livello internazionale in campo musicale, e oltre. In uscita in Italia il 23 gennaio il biopic A Complete Unknown, a dare il volto (e la voce, con sorprendente precisione timbrica) all'unica persona ad aver vinto un Nobel, un Oscar, un Pulitzer e un Grammy, è il giovane Timothée Chalamet, candidato al Golden Globe per la sua interpretazione.