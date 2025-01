C’è già una ‘telenovela di Balotelli’ a Genova | Voglio dire che fisicamente sto bene e che non ho problemi di alcun tipo…

Leggi su Justcalcio.com

2025-01-06 16:52:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia sulla serie A pervenuta in redazione:Zero partenze e 57 minuti spalmati su sei partite (nessun gol) fanno dubitare il Genoa sul futuro della Mario Balotelli. Se Gilardino, l’allenatore che lo ha ingaggiato, è stato presto licenziato, pare che sia così Patrizio Vieira (con il quale si è incontrato a Nizza e non è andata affatto) non scommette completamente su “Super Mario”.Le voci su una possibile risoluzione anticipata del contratto, però, non sono nuove. Già a dicembre, un mese dopo aver firmato come free agent, sono comparsi. Dopo un colloquio però con il club genovese, il giocatore ha deciso di restare e di accettare il ruolo proposto dal club: essere una risorsa importante. in panchina.