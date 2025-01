Lanazione.it - Tante attività per inverno e primavera 2025 alla libreria La Casa sull’albero di Arezzo

Leggi su Lanazione.it

, 7 gennaio– Ecco il nuovo programma delleperdellaLadi. «Come vedrete ci sono delle novità da non perdere e vi anticipiamo già da adesso che stiamo definendo anche degli strepitosi fuori programma di cui vi daremo presto notizia – dicono le libraie – Intanto ecco il riepilogo delledi gennaio». SCARICA IL PROGRAMMA COMPLETO SABATO 11 GENNAIO ORE 11.00 8-11 ANNI CIRCOLO DEI LETTORI Primo appuntamento delcon i nostri ragazzi del Circolo dei lettori, un gruppo di valorosi guidati da Barbara che condividono la passione per i libri e la lettura. È possibile iscriversi per il. Nel programma completo trovate il calendario di tutti gli appuntamenti. Gli incontri sono gratuiti, sarà chiesto alle famiglie di acquistare alcuni titoli proposti.