Lortica.it - Il Sacro nel quotidiano: un cammino di gratitudine

Leggi su Lortica.it

Esiste una bellezza discreta nel, una sacralità che spesso ignoriamo presi dalla frenesia delle giornate. È nel gesto semplice di versare l’acqua, nell’accarezzare un vecchio libro, nell’ascoltare il rumore del vento tra gli alberi. Ogni dettaglio, per quanto umile, racchiude un frammento di eternità. Ma siamo pronti a riconoscerlo?Viviamo in un’epoca dove l’infinito sembra relegato al cielo stellato o ai grandi gesti, dimenticando che l’essenza dell’universo vibra anche nel più piccolo granello di polvere. È una lezione che attraversa le filosofie orientali come lo Zen, i pensieri di Spinoza e persino il nostro, se solo ci fermassimo ad osservare.Lo Zen ci invita a considerare la vita come un flusso continuo, dove ogni azione, anche la più banale, può essere eseguita con totale consapevolezza.