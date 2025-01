Tpi.it - Genova, due sorelle si lanciano dal quarto piano: una è morta, l’altra gravemente ferita

, nel quartiere Sampierdarena, duesono cadute daldi un palazzo: una delle due, di 32 anni, è, mentre la sorella 35enne è rimasta. L’ipotesi più accreditata dagli inquirenti è che entrambe volessero suicidarsi.La tragedia è avvenuta nel mattino di oggi, martedì 7 gennaio, in un palazzo all’angolo tra le vie Cantore e Malinverni. Le due ragazze sono di nazionalità albanese. Si sono lanciate da una piccola finestra dell’appartamento in cui viveva la 32enne. In casa erano presenti i suoi quattro figli, di età compresa tra i 3 e i 9 anni.Nei prossimi giorni si sarebbe dovuta tenere un’udienza davanti al Tribunale diproprio per l’affidamento dei bambini. La vittima aveva denunciato in passato l’ex marito per maltrattamenti psicologici: di fede musulmana, l’avrebbe costretta a indossare il velo islamico e le avrebbe vietato di guidare automobili.