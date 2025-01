Lanazione.it - Bilancio, l’opposizione attacca: "Nessun investimento sui giovani"

REGGELLO"Il sindaco fa apparire oro ciò che non lo è". Duro attacco delsulprevisionale triennale di Reggello. "Non è che la riproposizione di quanto visto in passato – dicono i consiglieri di FdI, lista civica Nenci e gruppo misto –: un copia e incolla perpetuo senza attuazione". La viabilità "a Matassino e sulla SR69 è in tilt, il trasporto su gomma e rotaie è lacunoso e non si parla dello Scudo Verde, che costringerà i reggellesi a pagare per entrare a Firenze". Degli incentivi per le nuove imprese "o ha mai saputo niente", gli arredi urbani e i giardini "sono fatiscenti anche per l’esternalizzazione dei servizi, un costo per i cittadini e toglie all’amministrazione il controllo". E si investe poco anche sul turismo: "Appena 26mila euro, mentre nel 2025 saranno tagliati i fondi per idi oltre il 50%; meno 20mila euro anche la spesa complessiva tra, sport e tempo libero, oltre a non stanziare niente per le famiglie".