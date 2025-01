Bergamonews.it - Atalanta, Bellanova e Kolasinac si allenano già in gruppo: a Udine ci saranno

Leggi su Bergamonews.it

Zingonia. Il rientro da Riyadh, poi due giorni di pausa per ricaricare le pile. E ora pensiero all’se, dopo il rientro al lavoro di lunedì 6 gennaio: l’torna a proiettarsi sul campionato, con due preoccupazioni in meno.Il riferimento non casuale è a Seade Raoul, i due che erano tornati malconci dall’Arabia Saudita: il bosniaco era uscito a gara in corso contro l’Inter, mentre l’esterno destro non è nemmeno sceso in campo per un problema al ginocchio.Casi rientrati, visto che entrambi hanno lavorato ina piena disposizione per il match del Friuli.Per quanto riguarda la conta delle assenze, mancheranno i tre che non erano sul volo per la capitale saudita, ovvero Gianluca Scamacca – che prosegue il suo percorso di lavoro individuale – più Mateo Retegui e Juan Cuadrado.