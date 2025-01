Ilfattoquotidiano.it - Golden Globe 2025, Emma Stone come Audrey Hepburn: sul red carpet tutti pazzi per il suo “pixie cut”

perche si è presentata sul reddeicon un nuovo taglio di capelli ispirato agli Anni 50 e a. In particolare il look si chiama “cut” (“taglio da folletto”). L’attrice è stata paparazzatissima dell’ottanduesima edizione deisorprendendocon questo nuovo look e un lungo abito rosso fuoco di Louis Vuitton, un modello col bustino e la gonna a palloncino impreziosita dal raso della cintura.Tra i corridoi del Beverly Hilton di Los Angeles, location della cerimonia di premiazione, si vocifera che il taglio di capelli disia legato alla lavorazione del suo nuovo film “Bugonia”. nelle sale a novembre. Il film è diretto dal regista Yorgos Lanthimos ed è la quarta collaborazione tra i due dopo “La favorita”, “Povere creature” e “Kinds of Kindness”.