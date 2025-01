Lanazione.it - Batticuore Ponte Buggianese. Vittoria di platino firmata Fantini

Leggi su Lanazione.it

2 Pro Livorno S. 1: Rizzato, Martinelli (44’ st Sordi), Lucaccini, Palmese, Chelini (44’ st Birindelli), Prati, Asara (44’ st Aiazzi), Provinzano, Granucci, Sgherri (20’ st Sali), Gargani (20’ st). A disp. Calu, Kapidani, Sanzone, Bellandi. All. Vettori. PRO LIVORNO SORGENTI: Bettarini, Faye, Casanova, Freschi, Lischi A, Signorini, Pratesi (26’ st Santagata), Sottile (23’ st Putrignano), Lucchesi, Maffei (37’ st Tantardini), Gjini (30’ st Bani). A disp. Strambi, Buonaccorsi, Romanacci, Di Tora, Cavalli. All. Bandinelli. Arbitro: Fantoni di Valdarno. Marcatori: 3’ Gjini, 40’ Martinelli, 48’ st. Ilinizia il 2025 così come aveva terminato il 2024, ovvero con unaimportantissima in chiave salvezza. La squadra allenata da Vettori vince contro la Pro Livorno Sorgenti, piegata in pieno recupero da