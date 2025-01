Ilrestodelcarlino.it - "Regole chiare per gli sconti"

Anche glihanno: sul cartellino ci deve essere il prezzo al pubblico, la percentuale di sconto, il prezzo che viene venduto scontato deve essere esposto, il prodotto si può cambiare anche durante i saldi e i negozi devono essere in grado di accettare carte di credito e bancomat. Dovere del commerciante disporre le merci offerte in saldo separate da quelle in vendita alle condizioni ordinarie. Delia, commessa del negozio ‘Fusaro Antonio’ in via Indipendenza: "Il Natale non è andato bene complice il freddo, probabilmente. In questo weekend della Befana, c’è un boom di persone, sia in centro che fuori porta. Siamo un negozio di nicchia, è bello il rapporto e il dialogo che si crea con i nostri clienti".