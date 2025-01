Oasport.it - Luca Nardi accede al tabellone principale ad Auckland. E sarà derby italiano…

andrà ad arricchire il contingente italiano nell’ATP250 di(Nuova Zelanda). Oltre a Flavio Cobolli, Luciano Darderi e a Lorenzo Sonego, il pesarese è riuscito a conquistare l’accesso al, battendo l’argentino Facundo Diaz Acosta (n.79 del ranking) con il punteggio di 7-5 6-7 (2) 6-2 in 2 ore e 37 minuti di partita. Ciuntricolore al primo turno, dal momento che il n.92 del mondo affronterà Cobolli in un remake della sfida alle Next Gen ATP Finals 2023.Nel primo set è l’equilibrio a regnare sovrano. I due giocatori sono molto efficaci nei turni al servizio, concedendo le briciole alla risposta dell’altro. Nella fase finale,riesce a trovare le soluzioni, strappando il servizio al suo avversario e poi a conquistarsi ai vantaggi il parziale sul 7-5, con alcuni colpi di pregevole fattura.