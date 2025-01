Lanazione.it - “Fuga verso i privati“. La Cgil all’attacco sulle troppe carenze nella sanità pubblica

Leggi su Lanazione.it

La crisi del sistema sanitario locale non è limitata al reparto di ginecologia del Versilia. Dallo stesso ospedale, come in tutti quelli della provincia, i medici stanno fuggendo. C’è inoltre bisogno che vengano al più presto indetti i concorsi per la nomina dei Primari delle Strutture Organizzative, da troppo tempo sostituiti dai Facenti Funzione. Così Fabrizio Simonetti, segretario generaleLucca, Paola Freschi, segretaria generale FPLucca, Rossana Tongiani, coordinatrice Medici e Dirigenti FPASL Nord Ovest e Valerio Musetti, coordinatore Comparto FPASL Nord Ovest. "In Versilia più di 50 medici hanno lasciato il SSN per passare a strutture private o alla medicina generale. Solo pochi giorni fa due medici si sono licenziati, altri due sono andati in pensione e un altro ha richiesto il trasferimento.