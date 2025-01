Cenerentola | tutte le curiosità sul film live action della Disney

Leggi su Cinefilos.it

lesulTra le più celebri fiabe narrate nel corso dei decenni dalla Walt, vi è. Questo detiene tutt’oggi un’importanza speciale tanto per il grande studios quanto per l’immaginario collettivo. Il primo, realizzato nel 1950, segna infatti il ritorno ad una grande produzione ispirata a un’unica storia e non più ad un collage di cortometraggi.introdusse laad un nuovo periodo d’oro, dando vita al concetto di “Classico“. Non sorprende dunque che, tra i primi rifacimenti inrealizzati da qualche anno a questa parte dalla, vi sia proprio quello dedicato a(qui la recensione).Diretto da Kenneth Branagh, noto come attore ma anche per aver direttocome Thor e Assassinio sull’Orient Express, questo nuovo adattamento segue in modo piuttosto fedele l’originale animato, riproponendo le caratteristiche essenziali.