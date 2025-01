Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 01-01-2025 ore 14:10

dailynews radiogiornale Buon pomeriggio e buon anno dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio l’ex sindaco diGianni Alemanno è da ieri sera nel carcere di Rebibbia dopo essere stato raggiunto da un provvedimento di revoca dei servizi sociali che erano stati concessi dal tribunale di sorveglianza Alemanno è stato condannato in via definitiva un anno e 10 mesi per la cosa di traffico di influenze illecite in uno dei Piloni della maxi-inchiesta mondo di mezzo la decisione del tribunale sarebbe legata in base a quanto si prende a trasgressioni rispetto la pena alternativa un uomo di 42 anni è stato ucciso nella notte di capodanno a Provaglio d’Iseo in provincia di Brescia con una coltellata al petto sul posto i carabinieri che stanno ricostruendo quanto accaduto cronaca un cittadino egiziano è stato ucciso ieri sera da un carabiniere a Villa Verrucchio nel Riminese dopo che l’uomo intorno alle 22:30 accoltellato in strada 4 persone in prima credito è stato un diciottenne che stava acquistando sigaretta un distributore automatico il giovane ferito alle spalle è stato raggiunto da amici e soccorso I ragazzi hanno cominciato a scappare inseguiti dal Peritore che tornato sui pasti avrebbe aggredito anche una coppia di anziani e una ragazza quando i carabinieri hanno tentato di fermarlo avrebbe tentato da coltellaro uno dei militari intervenuti che ha fatto uccidendolo sono quasi 900 882 Per la precisione gli interventi dei vigili del fuoco in tutta Italia nella notte di San Silvestro per incendi riconducibili ai festeggiamenti di capodanno 179 in più rispetto allo scorso anno Quando furono 703 il numero maggiore in Lombardia Dove sono stati 142 gli altri interventi sono stati in Emiliagna Veneto e Trentino Alto Adige campagna Lazio Toscana Piemonte Liguria Puglia Friuli Venezia Giulia Marche Sicilia Calabria Umbria Abruzzo Basilicata Molise nessuno in Sardegna a Bari grave un ventenne raggiunto da un colpo di arma da fuoco all’addome Nena 36 feriti legate Botti festeggiamenti e proiettili vaganti di chiusura andiamo all’estero Israele ha bombardato la striscia di Gaza dopo che nella notte Berardi erano stati sparati dal centro del club sullo stato ebraico con l’emittente araba al-jazeera che parla di un bilancio di almeno 17 morti tra i cavalli ha e campo profughi di pure prima di Ryder e le forze di difesa israeliane hanno diramato un avviso dei residenti di purè informano le stesse citate dai media locali emergenza sanitaria garza consegno nati morti per il freddo di una settimana il Dipartimento generale degli Esteri del ministero della cultura per orientamento islamico dell’Iran ha confermato in una nota al retto di Cecilia sala per aver violato le leggi della Repubblica islamica dell’Iran il tuo cazzo e sotto inchiesta in vaticano Papa Francesco ha celebrato la santa messa in occasione della giornata mondiale per la pace è tutto anche per questa edizione a voi il Auguri ancora di una buona giornata Un buon anno restate in nostra compagnia In collaborazione con Agenzia Italia Stampa