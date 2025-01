Terzotemponapoli.com - Napoli, intrecci di mercato con la Fiorentina

Iltorna in campo Sabato. Sfiderà ladi Palladino al Franchi. Due assenti all’allenamento a porte aperte che si è svolto questo pomeriggio allo Stadio Franchi di Firenze. Per quanto riguarda il primo, potrebbe essere un segnale positivo per il calciopartenopeo., Biraghi non si è allenatoLa società di De Laurentiis dovrebbe ingaggiare un calciatore al posto di Spinazzola, probabile uscente. Cristiano Biraghi, al centro di molte voci die destinato a partire nel prossimoche aprirà domani, non ha svolto l’allenamento con i compagni di squadra viola. Il terzino è stato accostato proprio al. L’altro calciatore assente agli allenamenti invece è Danilo Cataldi che non sta svolgendo la seduta insieme al resto dei compagni a causa di una leggera febbre.