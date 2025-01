Ilfattoquotidiano.it - Morto Guido Gheri, pioniere delle radio in Toscana e storico dj. La sua Studio 54 fu chiusa (e lui condannato) per odio razziale

Si chiamavama si faceva chiamare ed era conosciuto da tutti come. Lodj fiorentino, di Scandicci, èil giorno di Capodanno a 73 anni dopo una lunga malattia. Era molto conosciuto nel mondodiscoteche, in particolare indellafonia, aveva fondato54 (nel 1975) ed era presidente della Nazionale italiana calcio dj, tanto che sulla sua pagina facebook sono arrivati a dargli l’ultimo saluto ideale alcuni nomi noti della scenaconsolle, come Provenzano e Federico Scavo.era conosciuto nel bene (la selezione musicale della suaè sempre stata all’avanguardia) e nel male:54 fu infattinel 2019 per ordine del tribunale efinì a processo per diffusione di idee fondate sull’, diffamazione e calunnia.