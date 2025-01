Liberoquotidiano.it - Mattarella: Gasparri, 'agire per il bene comune sotto il segno del rispetto'

Roma, 1 gen. (Adnkronos) - “Al presidenteil nostro ringraziamento per averlineato nel suo messaggio di ieri il patriottismo di tanti italiani che si sono distinti. Dai nostri militari alle forze dell'ordine che, sia in Italia che all'estero, proteggono la libertà e la sicurezza. I medici, gli insegnanti, i lavoratori, gli studenti, gli anziani, i volontari, di chiunque, in qualsiasi ruolo, rispetti i principi costituzionali". Lo afferma il presidente dei senatori di Fi, Maurizio."La crescita dell'occupazione, dell'export e del turismo sono chiari segnali della crescente ‘forza attrattiva' dell'Italia. È importante poi essere vigili sui rischi del web, sulla violenza che si diffonde attraverso la rete, ma anche dare fiducia ai giovani, tutelandoli però dalla cultura del divertimento a tutti i costi e dalle droghe, sia quelle vecchie che le nuove.