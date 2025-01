Amica.it - Le 10 tendenze colore che domineranno il 2025

Anno nuovo, nuove nuance. La moda cambiascommettendo su cromie audaci ma versatili, con le quali divertirsi a rivoluzionare il rpoprio guardaroba. Quale sarà la tendenzapiù in voga nella primavera estate? Il giallo burro, seguito dal rosa cipria e dal verde menta, che riportano in auge i toni pastello. Ma anche Mocha Mousse, grigio e terracotta, per gli stili più minimali. 10 sono le tonalità individuate sulle passerelle che vedremo presto ovunque, ecco quali sono e come abbinarle per renderle protagoniste del proprio look.Giallo burroLuminoso e delicato, il giallo burro è il protagonista della primavera estate. Questa tonalità pastello, calda e avvolgente, si presta a look sofisticati ma rilassati.