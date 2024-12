Ilfattoquotidiano.it - Se le cose vanno male non è solo colpa degli altri: questa società non contempla la diversità

di Paolo Ci lamentiamo tanto della destra perché si cura poco dei deboli, dei poveri e delle minoranze. Dovremmo farci un esame di coscienza tutti noi e dire la verità. Non èun parte politica, ma una gran parte di essa che non conosce o rispetta i diritti sanciti dalla Costituzione. Non èla politica ma siamo anche noi a dover rispettare quei diritti fondamentali che in quanto tali preesistono la Costituzione stessa. Ma chi vogliamo prendere in giro?Pretendiamo daglisempre più di quel che chiediamo a noi stessi, anche se dentro di noi sappiamo che non ce la faranno,menti come vi spiegate una lunga serie di governi deludenti? Sfortuna? Noi non deleghiamoun rappresentante politico perché s’incarichi di occuparsi della cosa pubblica al posto nostro, noi lasciamo che sia lui a mostrarsi peggiore, affinché noi non ci si sforzi di migliorare.