Lanotiziagiornale.it - L’Onu bacchetta l’Ucraina di Zelensky: “Viola l’Accordo internazionale per i Diritti civili e politici impedendo di evitare la mobilitazione militare per motivi di coscienza”

Leggi su Lanotiziagiornale.it

di Volodymyr. L’ex repubblica sovietica “è inzione delper ie della sua stessa Costituzione se non permette dilaperdi”. Questo quanto si legge in un rapporto dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per iumani (Ohchr).di: “per idilaperdi”“In base al, il diritto all’obiezione dial servizionon è soggetto ad alcuna restrizione o sospensione. Il diritto all’obiezione dial servizioè anche sancito dalla Costituzione del. Tuttavia, il diritto interno ucraino limita ingiustificatamente questo diritto costituzionale a certe forme di religione o credo a esclusione di altre, inzione degli obblighi applicabili di uguaglianza davanti alla legge e di non discriminazione previsti dal”, si legge nel documento.